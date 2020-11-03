В 12 городах РФ начался сбор подписей в поддержку Сергея Фургала

В России начался общенациональный сбор подписей в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Собирать автографы решено в 12 российских городах.

В Хабаровске акция состоится 4 ноября на площади Ленина – традиционном месте митингов в поддержку экс-губернатора.

Сбор подписей начался по просьбе адвокатов Фургала. Ответственным за сбор подписей является Ростислав Буряк – владелец «фургаломобиля».

Помимо Хабаровска, подписи будут собирать в селе Тополево, Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Москве, Санкт-Петербурге, Ванино, Воронеже, Новосибирске, Уссурийске и Ростове-на-Дону.

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