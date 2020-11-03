Спецусловия для пассажиров старше 65 лет возобновили на РЖД

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3 ноября 2020, 10:25 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Фото пресс-служба ПривЖД

Специально для пассажиров старше 65 лет, которым не рекомендуется посещать общественные места в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, холдинг «РЖД» возобновляет возможность дистанционного возврата неиспользованных билетов на поезда дальнего следования, оформленных в кассах.

Эта технология распространяется на поезда и вагоны холдинга «РЖД» и других перевозчиков, включая АО «ТКС», АО «ПКС», АО АК «ЖДЯ», АНО «ЕТД», а также на поезда 7000-нумераций с местами для сидения пригородных пассажирских компаний. Специальные условия будут действовать до 31 января 2021 года.

Пассажир указанной возрастной группы может обратиться в Единый информационно-сервисный центр ОАО «РЖД» (ЕИСЦ) по тел.: 8 (800) 775-00-00 и заявить о своем желании отменить поездку. Оператор ЕИСЦ зафиксирует данные пассажира и реквизиты отменяемой поездки. Также оператор согласует с пассажиром пункт продажи, где он в течение полугода может вернуть денежные средства при наличии оригинала проездного документа.

Электронные билеты можно вернуть с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены. Также вернуть неиспользованный проездной документ в билетную кассу вместо пассажира старше 65 лет могут близкие ему люди на основании простой письменной доверенности.

Подробную информацию о порядке возврата денежных средств за неиспользованные проездные документы и о движении поездов можно получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00 (для звонков из России), а также +7 (499) 605-20-00 (для звонков с территории иностранных государств).

В поездах дальнего следования реализуется ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств и в пути следования. Все современные вагоны поездов дальнего следования оснащены специальными установками ультрафиолетовыми бактерицидными лампами. В поездах дальнего следования обеспечено наличие бесконтактных термометров, которые применяются для измерения температуры пассажиров в пути следования (не менее 2 раз в сутки).

Холдинг «РЖД» рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки. При необходимости их можно приобрести в вагоне у поездной бригады.