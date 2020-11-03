В Анапе археологи обнаружили древние фигуры греческой богини

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3 ноября 2020, 09:46 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

krsk.au.ru

На раскопках в одном из санаториев в Анапе исследователи нашли две фигуры, которые изображают древнегреческую богиню Персефону. Возраст статуэток оценивается минимум в две тысячи лет и они прекрасно сохранились.



В четвёртом-втором веках до нашей эры в этом районе располагался гончарный квартал древнего города Горгиппия. Две терракотовые статуэтки, изображающие Персефону, отыскали на глубине около двух с половиной метров под развалом гончарной печи, — об этом рассказал ТАСС научный консультант экспедиции Владимир Горончаровский.



Также в этом сезоне обнаружили и другие артефакты. В санатории планируется провести выставку.