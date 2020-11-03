Петр Емельянов: «Закдума Хабаровского края – это орган-фикция»

Аргументы Недели → Общество 13+

3 ноября 2020, 09:52 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Несколько дней назад общественность обсуждала последние новости: краевых парламентариев назвали вот еще чуть-чуть и совсем неприличным словом - «передастами». Народные избранники от, собственно, народа еще и не то слышали, но тут определение прозвучало из уст их коллеги - депутата Законодательной думы Хабаровского края Петра Емельянова. Дальше – больше. Емельянов не просто крепко охарактеризовал членов региональной Закдумы, он еще и предложил этому органу самораспуститься! Пока, однако, дума продолжает свою деятельность. «Аргументы недели», тем временем, поинтересовались у самого Петра Емельянова, есть ли шансы на поддержку его инициативы со стороны других депутатов.

Начнем с того, что роспуск краевой Законодательной думы – это не сиюсекундная фантазия парламентария. Предложению этому более двух месяцев, а продиктовано оно гражданами, объяснил Емельянов:

- Эта инициатива подсказана мне людьми. Ко мне поступило множество обращений, связанных с резонансными событиями, проведшими в регионе. Это и арест Сергея Фургала, и характерное безмолвие думы – отдельных ее представителей, по крайней мере. Плюс, конечно, мои наблюдения «изнутри» о работе думы. Выводы я сделал неутешительные.

Но новостей о роспуске Законодательной думы регионы пока не слышно. Да и Емельянов их, собственно, не ждет, трезво оценивая реалии:

- Я понимал и сам, что инициатива непроходная. Как говорится, лошадь из-под себя никто добровольно не вытянет. Но я хотел, чтобы депутаты на местах хотя бы задумались. Однако вижу, никто не задумался. Ничего не «щелкнуло». Это просто масса, где нет личности, нет мнения. И не будет! Самое печальное, что так и продолжат поднимать руку по приказу сверху. У нас на заседании возник диспут – пытались меня поставить в тупик острыми, как им казалось, вопросами. Я с этой тактикой уже знаком – она у них не меняется – приклеить на меня ярлык популиста. Я задал вопрос, чем моя инициатива отличается от инициативы руководства партии ЛДПР, того заявления, сделанного на камеру о готовности сдать мандаты в поддержку Фургала? Ни от одного представителя фракции я ответа не получил. Почему же вы тогда сделали это заявление и тут же о нем забыли?

Петр Емельянов, напомним, и сам состоял в ЛДПР, но покинул партию. «Удивительные новости застали меня в столице нашей родины. Как честный и порядочный человек, я просто выйду из ЛДПР», - написал он в своем Instagram после того, как врио главы региона был назначен Михаил Дегтярев. Но ведь и вступление в партию, и членство в Закдуме – это все шаги осознанные, не случайные, от них Емельянов ждал другого «выхлопа». Но реальность оказалась иной.

- «Розовые очки» с меня начали сниматься достаточно быстро. Я помню, как, когда я еще состоял в ЛДПР, мы заявляли о том, что правящая партия – тогда это была «Единая Россия» - неправильно действует. Но все те же претензии, которые мы тогда предъявляли им, сегодня зеркально можно предъявить к ЛДПР – нынешней правящей партии в регионе. Подчеркну: это самое страшное в сегодняшней ситуации – все, в чем мы обвиняли их, сейчас можно предъявить нам! Если в рамках региона ничего не поменялось, когда на смену одной правящей партии пришла другая, значит, ничего не изменится и в рамках всей страны. Меняется только вывеска, а система – та же самая. Сейчас появляются новые партии, они кричат свои лозунги, заявляют, что необходимо «все менять». Но я не верю, что когда и если они придут к власти, что-то поменяется. И так – в любом регионе, - рассуждает Петр Емельянов.

Напомним, что после выборов губернатора в 2018 году он написал книгу «На четыре буквы: Хабаровский край – здесь победила ЛДПР». Сегодня Емельянов признается: через четыре года он мог бы просто переименовать книгу и назвать те же причины проигрыша уже нынешней правящей партии.

В июле Петр Емельянов разработал законопроект о цензе оседлости для кандидатов в губернаторы, предполагающий, что к выборам допускать будут только тех, кто пожил в регионе не менее десяти лет. Отметим, что инициативы, выдвинутые Петром Емельяновым, коллеги по думе не принимали и ранее. Однако спустя некоторое время оказывалось, что предложения вполне достойны рассмотрения! Их подхватывала ЛДПР, правда, в других регионах…

- Недавно лидер курского отделения ЛДПР Владимир Федоров внес на рассмотрение тамошней областной думы законопроект о цензе оседлости для губернатора. Удивительно! Когда я – еще летом – выступал с этой инициативой, меня обвиняли в сепаратизме, называли революционером.

Парадокс в том, что Емельянов предлагал хабаровчанам оградить их от тех самых варягов на руководящих постах, дать возможность решать судьбу своего края местным. Оказалось, что этого им не нужно?

- Вас выбрали люди, а вы им говорите, что среди них нет достойных, кто мог бы стать руководителем региона? Очнитесь! Мы с трибун постоянно заявляем, что мы за молодежь, за кадровый рост, а получается, что глав к нам присылают из Москвы. Вот конкретный пример: АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края». Я, честно говоря, и раньше мало понимал, чем эта организация занимается, и теперь также не понимаю, для чего она вообще существует. Зато сейчас там новый руководитель – ставленник врио губернатора, конечно же, не местный. Буквально первым его постановлением на новой должности было увеличение собственной зарплаты в три раза: со 100 тысяч рублей в месяц до 300 тысяч. Это официальная информация, только о ней никто не говорит. Также он решил увеличить штат и нанять себе помощника. И это только один пример, - рассказал Емельянов.

Он объяснил, что «передастами» назвал коллег не для красного словца, а потому, как это слово максимально точно подходит для определения их деятельности:

- Работа с обращениями – это важнейший элемент работы депутата. Мы все, когда ходили перед выборами на встречи с избирателями, носили с собой блокноты и записывали туда поручения. Дай бог, чтобы с этими поручениями кто-то поработал! По сути, депутаты работают так: передают запрос в исполнительный орган, оттуда им приходит официальным ответ – «знаем, помним, скорбим». Дела решаются некоторые, но те, которые самые резонансные, когда уже слона в посудной лавке не спрятать. А когда начинаешь предлагать, они тут же отвечают: «Ну ты же знаешь, нет денег». Зато на личную охрану под миллион рублей в месяц у них есть. «Детям войны» мы выделить не можем средства, а приезжим товарищам из Москвы мы можем повысить втрое зарплату.

Конкретные предложения по улучшению работы думы у Емельянова есть. И если не говорить о полном роспуске, то не помешало бы, считает парламентарий, существенно сократить ее численность.

- Я предлагаю треть депутатов оставить, сократить аппарат, который готовит все эти тонны бумаг. Этот орган – Закдума –фикция! А когда указываешь им на бездействие, контраргумент один: «Мы же не за деньги работаем! Вот если бы за зарплату, то мы бы тогда ого-го…»