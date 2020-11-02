Алексей Текслер выразил благодарность врачам больницы № 2 Челябинска

Губернатор Челябинской области вручит награды медикам, которые быстро и бережно эвакуировали пациентов после взрыва.
Алексей Текслер опубликовал пост в Instagram, в котором рассказал, что один из пациентов предлагает наградить врачей из ГКБ № 2.
«То, что произошло тогда, словами не описать… Весь персонал сработал не хуже МЧС – все слаженно, быстро и четко. С пациентами общались максимально лояльно и спокойно, оказывали всю необходимую помощь», – написал подписчик в комментариях Алексею Текслеру.
Глава региона согласился с тем, что сотрудники больницы достойны награды.
«Медики действовали как настоящие спасатели. При этом позаботились о каждом больном. Мы их обязательно наградим!», – подчеркнул Алексей Текслер.
Также губернатор сегодня объявил о том, что после ремонта больница вернется к плановому лечению больных, здесь больше не будет госпитальной базы для больных ковидом. Как сообщали «Аргументы недели», с 12 ноября пациентов начнет принимать новая инфекционная больница в поселке Малая Сосновка.