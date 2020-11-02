Беглов заявил о критически большом числе заражаемых коронавирусом в Петербурге

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2 ноября 2020, 19:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Александр Беглов. Фото: сайт Кремля

В Петербурге могут ввести новые ограничения по коронавирусу, если жители не будут соблюдать требования эпидемиологической безопасности. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.

За прошедшие сутки в городе было зарегистрировано 923 случая заражения – это, по словам Беглова, «критически много.

«Если не будем в полной мере соблюдать требования эпидемиологической безопасности, придется вводить жесткие ограничения», – сказал губернатор, напомнив петербуржцам об ответственности за окружающих.

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