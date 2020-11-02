Депутат МГД Людмила Гусева отметила значение законодательного закрепления категории «дети войны»

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2 ноября 2020, 18:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Фракция «Единая Россия» и депутатское объединения «Моя Москва» в Мосгордуме в ходе заседания рассмотрели законопроект, устанавливающий категорию жителей города Москвы «дети войны» и определяющий перечень мер их социальной поддержки. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщила председатель комиссии Московской городской думы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

«Как редактор проекта закона надеюсь, что этот документ будет принят и понят всеми депутатами Мосгордумы вне зависимости от партийной принадлежности. Основная его цель – закрепление на региональном уровне категории жителей «дети войны» и определение мер их социальной поддержки. Мы обязаны отдать дань уважения тем, кто в детстве пережил тяготы войны: боль от потери близких, изнуряющий голод, страх и лишения» - сказала Людмила Гусева.

По ее словам, законопроект предполагает внесение изменений в Закон города Москвы № 70 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы», который был принят в 2004 году.

«Дети войны – это лица, родившиеся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года. Это те, кто наравне со взрослыми работал в годы войны и совершал невероятные героические подвиги» - поясняет депутат.

Напомним, что в ноябре 2019 года Мосгордума приняла поправку к бюджету на 2020 год (и плановые 2021-2022 года), которая подразумевала установление ежемесячной выплаты в размере 1 тыс. 584 руб. тем, чье детство выпало на суровые годы войны. Условием для получения этой выплаты является отсутствие других льгот.

Предполагается, что депутаты рассмотрят законопроект на ближайшем заседании Мосгордумы.