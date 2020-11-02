Депутат Мосгордумы Козлов: Строительство дорог повышает привлекательность жилья в ТиНАО

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2 ноября 2020, 18:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Строительство трассы между Калужским и Варшавским шоссе повысит привлекательность жилья в ТиНАО. Таким мнением в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» поделился депутат Мосгордумы Александр Козлов.

«Первый участок трассы «Воскресенское – Каракашево – Щербинка», которая свяжет Калужское и Варшавское шоссе, может быть открыт до конца 2020 года. Он пройдет от Щербинки до Южного Бутова и разгрузит дороги местного значения. Жители смогут быстро добираться до станций Бутовской линии метро. Такая дорога – это закономерный шаг на пути развития новых территорий, которого давно ждут местные жители. <..> Транспортная доступность напрямую влияет на привлекательность жилья в ТиНАО. Если в новых районах предусмотрены удобные съезды на МКАД, а добраться до ближайших станций на Бутовской, Сокольнической, а в перспективе еще и на Коммунарской линии метро легко на общественном или личном транспорте, то москвичи охотнее будут рассматривать возможность покупки квартиры в ТиНАО», – сказал Александр Козлов.

Он напомнил, что Серпуховско-Тимирязевская и Калужско-Рижская линии метрополитена уже связаны на юге Москвы. По его словам, у жителей данных окраинных районов есть выбор, по какой линии им удобнее ехать.

«Теперь на очереди – строительство дороги, которая свяжет шоссе, идущие параллельно этим линиям метро. Тогда автомобилисты получат такие же удобства, как и пассажиры общественного транспорта», - отметил Александр Козлов.

Депутат также подчеркнул, что для тех, кто уже живет на территории новых округов, строительство новых дорог – это возможность сэкономить время на дорогу на работу и обратно.

«По новому участку от Щербинки до Южного Бутова планируется запустить общественный транспорт», – отметил Александр Козлов.

Парламентарий добавил, что строительство дороги «Воскресенское – Каракашево – Щербинка» началось в феврале 2019 года.

«Общая протяженность трассы должна составить 11 км. Планируется создание традиционных четырех полос движения (по две в каждую сторону) и дополнительных полос для поворотов налево. Кроме того, проект предусматривает плотину и пешеходный мостик с перильным ограждением, а также реконструкцию моста через реку Цыганку», – сказал депутат Мосгордумы.

Александр Козлов подчеркнул, что большое внимание при строительстве будет уделено созданию комфортных условий для местных жителей.

«Там, где дорога пройдет мимо жилых кварталов, обязательно установят защитные экраны – это более 4 км. Также предусмотрены тротуары, чтобы жители могли беспрепятственно ждать общественного транспорта или идти вдоль дороги», - добавил Александр Козлов.

Кроме того, депутат напомнил, что ТиНАО вошли в состав Москвы в 2012 году, с тех пор там построили больше 200 км дорог.

«До конца 2023 года планируется добавить еще около 300 км, а до 2035 года – более 1300 км автомобильных трасс», – заключил Александр Козлов.