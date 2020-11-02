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Почти 50 нарушителей масочного режима выявили на Белорусском вокзале

, 18:37 [ «Аргументы Недели» ]

Почти 50 нарушителей масочного режима выявили на Белорусском вокзале
Фото: соцсети

Почти 50 нарушителей масочного режима выявили на Белорусском вокзале в ходе рейдов 2 ноября. Об этом журналистам сообщила главный инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Наталья Дранкова.

«Сегодня сотрудникам ОАТИ совместно с полицией на транспорте проведено обследование Белорусского вокзала на предмет соблюдения перчаточно-масочного режима работниками и посетителями. По результатам обследования составлено 47 протоколов по статье 20.6.1 КоАП», - сказал Наталья Дранкова. 

Она пояснила, что статья предусматривает штрафные санкции в размере 4 тыс. руб.

ГБ

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