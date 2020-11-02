Эксперт Михаил Беляев оценил возможный переход к четырехдневной рабочей неделе

Аргументы Недели → Общество 13+

2 ноября 2020, 17:42 [ «Аргументы Недели» ]

офис, фото: pixabay.com

По словам эксперта Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаила Беляева, в будущем, с приходом прогрессивных технологий у всех будет сокращение рабочей недели, а также рабочего дня.

Как отметил Беляев, на доходах бюджетников уменьшение количества рабочих дней никак не отразится, сообщает kp.ru. У тех же, кто работает сдельно, зарплата станет меньше. Хотя можно отметить, что при этом снижаются расходы на транспорт, или на офисную одежду, например.

При повышении производительности труда и "отдаче от научно-технических новинок", чтобы не допустить "этого всего кризиса перепроизводства, естественно, уйдут на четырехдневную неделю", - сказал эксперт. по его мнению, страшного в этом ничего нет. Есть люди, которые помнят "шестидневку", потом был переход на 5 рабочих дней в неделю.

Онищенко считает, что введение четырехдневной рабочей недели может привести к росту алкоголизма в РФ.