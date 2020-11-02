Латвия: женщина искала киллера через интернет

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2 ноября 2020, 16:20 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Спокойную Латвии в этом году сотрясают громкие ЧП: убийство известного адвоката, мать-садистка, которая издевалась над детьми, различные ДТП со смертельным исходом… И новый скандал: женщина решила избавиться от экс-мужа с помощью киллера. А искала его в интернете.

А дело было так! В июле 2019 года Бюро внутренней безопасности Госполиции получило информацию о готовящемся заказном убийстве: некая женщина ищет лиц, которые за деньги готовы убить ее бывшего мужа. Ищет в интернете. За такую услугу дама готова заплатить 2000 евро. Она даже «решила», как произойдет расправа: бытовой уличный конфликт, в ходе которого ее мужа «пырнут» ножом.

Разумеется, она требовала доказательства: фото убиенного экс-мужа.

Полиция Латвии среагировала моментально: началось расследование. В ходе его полиция, действительно, получила достаточно доказательств о готовящемся преступлении. Были и подозреваемые: полиция задержала женщину, ранее не судимую и ее приятеля, которые согласились на такое преступление.

Сегодня Рижская окружная прокуратура передала в суд материалы дела об организации заказного убийства.