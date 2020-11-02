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Латвийское Общество социальных работников потребовало отставки министра благосостояния

, 16:13 [ «Аргументы Недели. Балтия», , Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Латвийское Общество социальных работников потребовало отставки министра благосостояния
Министр благосостояния Латвии Рамона Петравича, фото соцсети

Латвийское Общество социальных работников потребовало отставки министра благосостояния Рамоны Петравичи. Почему? За попытки навязать соцслужбам функцию – участвовать в сборе налогов.

Речь идет о готовящихся поправках к закону «О государственном соцстраховании», где социальным работникам отведена незавидная роль – индивидуальная работа с самозанятыми и плательщиками налога с микропредприятий, получающим меньше минимальной зарплаты (500 евро со следующего года).

Соцработники считают, что предложение министерства благосостояния «не соответствует трудовому профилю и ведет к деградации профессии». Получается, что налогоплательщикам придется обращаться в социальную службу, чтобы доказать, что их доходы не превышают размер минимальной зарплаты, и пройти все пункты бюрократического процесса.

«Это существенно трансформирует суть социальной службы, превращая ее и специалистов социального труда из тех, кто оказывает поддержку в репрессивный орган контроля», - заявило Общество.