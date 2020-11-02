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2 ноября 2020, 16:13 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Министр благосостояния Латвии Рамона Петравича, фото соцсети

Латвийское Общество социальных работников потребовало отставки министра благосостояния Рамоны Петравичи. Почему? За попытки навязать соцслужбам функцию – участвовать в сборе налогов.

Речь идет о готовящихся поправках к закону «О государственном соцстраховании», где социальным работникам отведена незавидная роль – индивидуальная работа с самозанятыми и плательщиками налога с микропредприятий, получающим меньше минимальной зарплаты (500 евро со следующего года).

Соцработники считают, что предложение министерства благосостояния «не соответствует трудовому профилю и ведет к деградации профессии». Получается, что налогоплательщикам придется обращаться в социальную службу, чтобы доказать, что их доходы не превышают размер минимальной зарплаты, и пройти все пункты бюрократического процесса.

«Это существенно трансформирует суть социальной службы, превращая ее и специалистов социального труда из тех, кто оказывает поддержку в репрессивный орган контроля», - заявило Общество.