Известная фэнтези-писательница Кира Измайлова найдена мёртвой в Москве

Аргументы Недели → Общество 13+

2 ноября 2020, 16:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Кира Измайлова – автор популярных фэнтезийных романов «Странники», «С феями шутки плохи» найдена мертвой в собственной квартире на улице Мневники. По предварительным данным, она перестала выходить на связь около недели назад.

В полицию обратилась её сестра, которая никак не могла до нее дозвониться по телефону. Когда полицейские приехали на квартиру, то обнаружили, что дверь была не заперта. Тело писательницы было найдено на кухне, причина смерти пока неизвестна.

Судмедэксперты сообщили, что Измайлова скончалась три дня назад. При этом они уточнили, что признаков насильственной смерти на теле не обнаружено, сообщает канал «Mash». Известной писательнице было всего 37 лет.