На Кубани умерли ещё семь пациентов с подтверждённым коронавирусом

За сутки в Краснодарском крае зафиксировали семь летальных случаев от COVID-19.
В третью городскую больницу Сочи с острыми симптомами доставили 82-летнего местного жителя. Исследование подтвердило наличие у мужчины коронавируса. У него также были пневмония и болезни сердца.
В третьей инфекционной больнице Новороссийска скончалась 66-летня жительница города-героя. У женщины подтвердились коронавирус и пневмония, также она страдала сопутствующими заболеваниями.
В четвёртой инфекционной больнице Армавира умерла 77-летняя местная жительница с подтверждённым диагнозом COVID-19. На фоне вируса у пациентки развилась пневмония.
67-летний житель Кропоткина умер в Тихорецкой больницы. Диагноз: пневмония, коронавирус и болезни сердца.
В Крымской ЦРБ умерло три человека. 43-летняя местная жительница, 60-летний житель Анапы и 73-летняя жительница Абинска получили положительные результаты анализов на коронавирус. У всех пациентов были пневмония и сопутствующие заболевания. В краевом оперштабе уточнили, что 43-летнюю пациентку подключили к ИВЛ.
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