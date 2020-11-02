На Кубани умерли ещё семь пациентов с подтверждённым коронавирусом

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2 ноября 2020, 14:04 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

За сутки в Краснодарском крае зафиксировали семь летальных случаев от COVID-19.



В третью городскую больницу Сочи с острыми симптомами доставили 82-летнего местного жителя. Исследование подтвердило наличие у мужчины коронавируса. У него также были пневмония и болезни сердца.



В третьей инфекционной больнице Новороссийска скончалась 66-летня жительница города-героя. У женщины подтвердились коронавирус и пневмония, также она страдала сопутствующими заболеваниями.



В четвёртой инфекционной больнице Армавира умерла 77-летняя местная жительница с подтверждённым диагнозом COVID-19. На фоне вируса у пациентки развилась пневмония.



67-летний житель Кропоткина умер в Тихорецкой больницы. Диагноз: пневмония, коронавирус и болезни сердца.



В Крымской ЦРБ умерло три человека. 43-летняя местная жительница, 60-летний житель Анапы и 73-летняя жительница Абинска получили положительные результаты анализов на коронавирус. У всех пациентов были пневмония и сопутствующие заболевания. В краевом оперштабе уточнили, что 43-летнюю пациентку подключили к ИВЛ.