«Осталось два свободных стула», в Томске больных коронавирусом отправили на «сидячую госпитализацию». Свободных коек просто нет

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2 ноября 2020, 13:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В коронавирусной больнице Томска нет свободных коек для пациентов не только в палатах, но в коридорах закончились места. Людям поставили стулья и предложили «сидячую госпитализацию».

«Маме моей подруги, которая болеет COVID-19, в Томске предложили сидячую госпитализацию! Сидячую!!! Это потому, что коек нет», - написал в Twitter cоучредитель фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский. А в сети появилось видео из медсанчасти №2, на котором больные лежат и сидят в коридоре. «В палатах мест нет, осталось два стула», - говорит голос за кадром.

Томский депздрав объяснил ситуацию резким ростом число госпитализаций - до 90-95 человек в сутки. Необходимость размещать пациентов на стульях начальник департамента объяснил, как пишут РИА Новости, «стесненными условиями». При этом, отметил он, всем была оказана помощь. После инцидента с сидячими госпитализациями в приемном отделении медсанчасти №2 Томска было принято увеличить число коек с 80 до 150.