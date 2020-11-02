Лидер КПРФ Геннадий Зюганов: «Обращаюсь к губернаторам – давайте вместе восстанем против безобразия!»

Аргументы Недели → Общество 13+

2 ноября 2020, 13:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ng.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

На 24 ноября в Госдуме намечено второе чтение бюджета на 2021 год. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал руководителей российских регионов восстать против планов правительства и через своих депутатов поддержать поправки, подготовленные коммунистами.

Зюганов уверен в том, что деньги на развитие экономики в стране имеются и «есть опыт ремонта экономики». Он приводит в пример действия «правительства Примакова–Маслюкова–Геращенко» после дефолта 1998 года, когда ситуация была гораздо хуже нынешней.

«Обращаюсь к губернаторам – давайте вместе восстанем против безобразия!», - гласит заголовок с призывом лидера КПРФ на официальном сайте партии.

Зюганов призывает руководителей регионов России поддержать инициативы думских коммунистов, которые предлагают отдать приоритет заботе о гражданах, увеличению инвестиций в развитие предприятий, поддержке оборонной промышленности и в целом армии.

«В каждой статье проекта бюджета имеется раздел «Другие расходы» или «Другие цели», суммарно в этих разделах спрятана заначка в 3,6 трлн руб.», - подчеркивает Геннадий Зюганов в своем обращении.

Коммунисты прекрасно отдают себе отчет в том, что большая часть нынешних губернаторов является ставленниками внутривластных кланов. При этом, как отметил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов, речь идет об общественном давлении на региональных глав.

«Так или иначе, губернаторы отреагируют – вежливо или грубо, согласием или несогласием, даже игнорирование будет показательным. И эта реакция выявит, насколько они готовы поддерживать интересы избирателей в регионах», – поясняет Обухов и добавляет:

«Мы будем апеллировать к улице, к народным массам. И даже там, где запрещены митинги, остаются разные варианты – борьба в информационном пространстве, соцсети».

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев предполагает, что обращение лидера российских коммунистов предваряет начало большой кампании по выборам в Госдуму:

«Поскольку лидер КПРФ наверняка возглавит предвыборный список, есть цель показать, что он настоящий политический тяжеловес. И поскольку губернаторы, скорее всего, пропустят его обращение мимо ушей, тут есть расчет и надавить на администрацию президента: мол, будете гнобить партию и ее кандидатов, ответим жестким контрпозиционированием по отношению к губернаторам».

Эксперт считает, что при этом КПРФ не нарушает правил игры – будет противостоять не президенту, а именно региональным властям, и такая угроза вполне реальна для исполнения.