Игрок «Что? Где? Когда?», которого обвинили в домогательствах, вновь в эфире Первого канала
2 ноября 2020, 12:51[ «Аргументы Недели» ]
После скандального обвинения в домогательствах Михаил Скипский вновь сел за игровой стол «Что? Где? Когда?». Программа вышла в эфире Первого канала, и сам игрок сообщил, что «впечатления от игры у него прекрасные».
В последний раз Михаил играл в «Что? Где? Когда?» 7 июня, а в июле 2020 года бывшие ученицы обвинили его в домогательствах. После окончания передачи гендиректор телекомпании «Игра-ТВ» Наталия Стеценко сказала, у неё нет «юридических оснований» наказывать знатока: «Те, кто считает, что Скипскому не надо играть, они, вообще, как хотят жить в этой стране — по закону или по понятиям?».
Тем не менее, после скандала Скипского отстранили от тренерской работы с детьми и молодежью, которую ведет международная ассоциация клубов «Что? Где? Когда?».
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