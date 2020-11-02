Игрок «Что? Где? Когда?», которого обвинили в домогательствах, вновь в эфире Первого канала

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2 ноября 2020, 12:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

После скандального обвинения в домогательствах Михаил Скипский вновь сел за игровой стол «Что? Где? Когда?». Программа вышла в эфире Первого канала, и сам игрок сообщил, что «впечатления от игры у него прекрасные».

В последний раз Михаил играл в «Что? Где? Когда?» 7 июня, а в июле 2020 года бывшие ученицы обвинили его в домогательствах. После окончания передачи гендиректор телекомпании «Игра-ТВ» Наталия Стеценко сказала, у неё нет «юридических оснований» наказывать знатока: «Те, кто считает, что Скипскому не надо играть, они, вообще, как хотят жить в этой стране — по закону или по понятиям?».

Тем не менее, после скандала Скипского отстранили от тренерской работы с детьми и молодежью, которую ведет международная ассоциация клубов «Что? Где? Когда?».