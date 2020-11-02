Мэрия Хабаровска решила купить фотоаппарат за полмиллиона

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2 ноября 2020, 12:42 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Согласно данным сайта госзакупок, администрация Хабаровска объявила аукцион на приобретение фотоаппарата и комплектующих для нужд городской администрации. Заявлена стартовая стоимость – 561 700,61 рубля.

Сумма складывается из 339 070,67 руб. за сам аппарат плюс 222 630 руб. за макрообъектив. В мэрии такую необходимость объяснили тем, что имеющаяся в настоящее время в мэрии техника уже устарела, а ее срок службы истек. В пресс-службе администрации краевой столицы указали, что для видеороликов и фото, которые делают сотрудники мэрии, нужен «хороший объектив, который долгие годы будет работать».

Ранее мэрия истратила 1,3 млн рублей городского бюджета на календари, в необходимости которых тут же засомневались хабаровчане – ведь календари имеются в каждом смартфоне, а смартфоны – у каждого чиновника.