На Кубани за сутки коронавирусом заболело более двадцати детей
2 ноября 2020, 12:15[ «Аргументы Недели. Кубань» ]
За прошедший день, первого ноября, на Кубани выявлено 132 случая заражения коронавирусом — 73 женщины и 59 мужчин до 89 лет. В числе заболевших 23 несовершеннолетних.
Наибольший рост суточной заболеваемости новой инфекцией выявлен в кубанской столице — 39 новых пациентов, а также в Северском районе и Сочи — 10 и 9 заболевших.
Как сообщили в краевом оперштабе, на сегодняшний день опасной инфекцией заразилось свыше семнадцати с половиной тысяч кубанцев, из которых более полутора тысяч — дети. Сейчас на сто тысяч жителей региона приходится 311,2 носителя COVID-19.
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