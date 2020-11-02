На Кубани за сутки коронавирусом заболело более двадцати детей

Аргументы Недели → Общество 13+

2 ноября 2020, 12:15 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

За прошедший день, первого ноября, на Кубани выявлено 132 случая заражения коронавирусом — 73 женщины и 59 мужчин до 89 лет. В числе заболевших 23 несовершеннолетних.



Наибольший рост суточной заболеваемости новой инфекцией выявлен в кубанской столице — 39 новых пациентов, а также в Северском районе и Сочи — 10 и 9 заболевших.



Как сообщили в краевом оперштабе, на сегодняшний день опасной инфекцией заразилось свыше семнадцати с половиной тысяч кубанцев, из которых более полутора тысяч — дети. Сейчас на сто тысяч жителей региона приходится 311,2 носителя COVID-19.