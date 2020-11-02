Соцопросы врут: денег не хватает

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2 ноября 2020, 12:11 [ «Аргументы Недели» ]

Согласно одним социологическим опросам, большинство россиян недовольны уровнем оплаты труда. Другие соцопросы говорят, что граждане в целом довольны доходами.



Портал «Работа.ру» сообщил, что только 3% населения считают свою зарплату соответствующей, в то время как треть людей желают её повышения в два раза.

Респонденты уверены, что высокие доходы получают только специалисты в сфере информационных технологий, энергетики и добывающей промышленности.



Согласно заявлениям Росстата, уровень средней зарплаты в стране на август текущего года составил 47 тысяч рублей. Это почти на 3 тысячи больше показателя прошлого года. Но фактический прирост поглотила инфляция. В итоговом выражении увеличение составило 0,1%.



Аналитики центра «Авито Работа» приводят другие цифры - размер медианной зарплаты составил всего 35 тысяч рублей. Реальные доходы россиян во втором квартале упали на 8,4%. Это самый низкий показатель за последние 30 лет. По этой причине спрос практически на все товары будет сдерживаться.



В исследовании Высшей школы экономики отмечается, что 70% респондентов оценивают текущую ситуацию как негативную, а отставшая часть ожидает дальнейшей деградации.



