Из знаменитого Краснодарского недостроя могут сделать детский центр

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2 ноября 2020, 12:01 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Денис Яковлев/Югополис

Утром второго ноября в ходе проведения еженедельной городской планёрки мэр Краснодара Евгений Первышов подал идею сделать из недостроя в парке 30-летия победы детский центр.



Бывший культурно-развлекательный центр "Парковый" сейчас выставлен на торги, но желающих его приобрести уже многие годы не находится. Глава кубанской столицы отверг идею о сносе здания — слишком затратно.



Евгений Первышов предложил рассмотреть вариант приобретения "безобразной конструкции". По его словам, из "бетонной громадины" можно будет сделать детский кванториум, муниципальный либо краевой, однако на это уйдёт не год и не два.