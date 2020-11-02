Аргументы Недели → Общество 13+

2 ноября 2020, 11:51 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

С начала сентября в кубанской столице произошло 38 ДТП с участием детей, 25 из них — с участием несовершеннолетних пешеходов.



Сейчас в Краснодаре проходит акция "Внимание, дети!". Её устроила городская Госавтоинспекция. Мероприятие посвящено повышению безопасности участия детей в дорожном движении.



Акция будет длиться с 26 октября по 6 ноября. Сотрудники ГИБДД проверяют дорожные условия близ образовательных учреждений, а в самих учебных заведениях с маленькими участниками дорожного движения проводят беседы, в которых напоминают основные ПДД и требования к безопасности при поездках в общественном и личном транспорте.



Водителей же просят соблюдать особую осторожность в местах, где часто появляются дети, а также около остановок, на пешеходных переходах и во дворах.