В Челябинской области открывают новую инфекционную больницу

Аргументы Недели → Общество 13+

2 ноября 2020, 11:46 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Первых пациентов медучреждение будет готово принять 12 ноября, 5 ноября будут окончательно завершены все работы.

Как сообщали «Аргументы недели», новая инфекционная больница построена в поселке Малая Сосновка в рекордно короткие сроки: первая свая была забита в фундамент 21 августа.

Больница сможет принять около 500 пациентов. Сейчас завершается монтаж внутренних инженерных сетей, продолжается завоз и установка мебели, благоустройство территории.

По словам первого вице-губернатора Ирины Гехт, три корпуса уже переданы медикам. «Сразу виден высокий уровень: есть и холодильники, и телевизоры, и современные санузлы. Я надеюсь, что даже стены будут помогать людям выздоравливать», – подчеркнула Ирина Гехт.

В новую больницу активно ищут сотрудников. В настоящий момент на работу принято около 40 врачей, средний персонал, идет набор младшего и технического персонала.

Первых больных больница примет уже 12 ноября. «Наличие свободных коек очень важно, особенно после инцидента в городской больнице № 2, – сказал Алексей Текслер. – Тот резерв, который у нас был, позволил нам всех пациентов разместить в других больницах. Скорее всего, ГКБ № 2 после ремонта мы вернем в плановый режим работы».

Новая инфекционная больница в Челябинской области

Новая инфекционная больница в Челябинской области

Новая инфекционная больница в Челябинской области

Новая инфекционная больница в Челябинской области