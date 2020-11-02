Хабаровчане, несмотря на пандемию, вынуждены стоять в очередях в ГИБДД

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2 ноября 2020, 12:27 [ «Аргументы Недели. Хабаровск», DVHAB ]

Жители Хабаровска, приехавшие в эту субботу в ГИБДД, чтобы зарегистрировать автомобили, попали в огромные очереди на входе.

Сейчас в хабаровской ГИБДД не принимают по записи, как это было раньше. Теперь – только живая очередь. Дело в том, что электронная очередь не работает из-за сбоя на портале Госуслуг. Автомобилистам приходится ехать в ГИБДД без записи.

Неудивительно, что социальное дистанцирование не соблюдалось – из-за огромного числа желающих поскорее пройти процедуру регистрации у дверей инспекции образовалась толпа. При этом, напомним, в крае ежедневно фиксируется увеличивающееся число заболевших COVID-19.

Хабаровчане, которым «посчастливилось» лично простоять в субботней очереди, признают, никакого порядка в ней не было. Хотя в самом здании меры по борьбе с распространением инфекции соблюдаются. Однако до того, как попасть внутрь, нужно «пережить» и очередь.

- У нас проводится термометрия, сотрудник в холле измеряет гражданам температуру. Тех, у кого она повышена, мы не принимаем. Таких людей, кстати, стало много сейчас. Что касается ситуации со списками — они были не официальные, введены искусственно, поэтому их мы не учитываем, - рассказали в пресс-службе ГИБДД Хабаровска и пообещали, что в скором времени будет внедрена новая система приема граждан.