В Краснодарском крае 132 новых заболевших COVID-19

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2 ноября 2020, 10:50 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

За сутки на Кубани выявили 132 случая заражения коронавирусом. В соседней Адыгее заболевших 65.



Семеро кубанцев скончались от опасной инфекции, 35 — выздоровели. В Адыгее на поправку пошло 46 человек.



Всего за минувший день, первого ноября, в России выявили 18 257 новых больных коронавирусом в 84 регионах. От болезни скончались 238 россиян, 10 360 выписаны по выздоровлению.