Вершины Краснополянских гор покрыл снег

В ночь на второе ноября в горах "Розы Хутор" прошёл снег. Погодное явление зафиксировали камеры наблюдения, а к утру туристы смогли воочию увидеть белые вершины.
В прошлом году первый снег на Красной Поляне выпал седьмого сентября. В этот раз горнолыжный сезон на курорте собираются открыть во второй половине декабря при подходящих погодных условиях.
Инструктор по катанию на сноуборде и горным лыжам Руслан Полянский выразил надежду на то, что к первому месяцу зимы по всем высотам выпадет приличная снежная подложка, а холодный фронт даст возможность запустить систему оснежения на Поляне.
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