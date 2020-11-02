Вершины Краснополянских гор покрыл снег

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2 ноября 2020, 09:38 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

rosakhutor.com

В ночь на второе ноября в горах "Розы Хутор" прошёл снег. Погодное явление зафиксировали камеры наблюдения, а к утру туристы смогли воочию увидеть белые вершины.



В прошлом году первый снег на Красной Поляне выпал седьмого сентября. В этот раз горнолыжный сезон на курорте собираются открыть во второй половине декабря при подходящих погодных условиях.



Инструктор по катанию на сноуборде и горным лыжам Руслан Полянский выразил надежду на то, что к первому месяцу зимы по всем высотам выпадет приличная снежная подложка, а холодный фронт даст возможность запустить систему оснежения на Поляне.