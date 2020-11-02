ИТ-специалисты проведут бесплатные онлайн-занятия для московских НКО — Сергунина

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2 ноября 2020, 08:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На мероприятиях в режиме онлайн проекта «НКО Лаб» в ноябре 2020 года расскажут об использовании IT-технологий в благотворительной деятельности. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Посвященный использованию информационных технологий в благотворительной практике цикл мероприятий образовательного проекта «НКО Лаб» пройдет в ноябре», - приводятся в материале слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

По ее словам, участников этих вебинаров научат использовать современные цифровые решения, также они узнают об организации дистанционной работы и как можно автоматизировать взаимодействие НКО с подопечными и партнерами.

Так, 11 ноября организуют вебинар «Информационные технологии в коммуникациях команды социального проекта». 12 ноября пройдет вебинар «НКО и CRM. Постановка задач и выбор системы». 18 ноября желающие смогут посетить вебинар «Применение мессенджеров для НКО при создании чат-ботов». Завершающимся тематическим блоком по IT-технологиям 25 ноября станет вебинар «Как правильно выбрать программу для ведения бухгалтерского учета в небольших НКО».

Как уточняется, указанные мероприятия будут начинаться в 14:00. Организатором выступает сеть коворкинг-центров НКО столичного Комитета общественных связей и молодежной политики. Увидеть расписание и зарегистрироваться желающие могут на портале «Душевная Москва».