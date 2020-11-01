Российские туристки рассказали о знаках внимания турецких мужчин на курорте

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1 ноября 2020, 17:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Стамбул, фото: pixabay.com

Турция является одним из самых популярных курортов у российских туристов. Однако многие девушки по возращении оттуда жалуются на повышенное внимание со стороны местных мужчин. При этом некоторые россиянки считают их достаточно «галантными кавалерами».

«По моему опыту, все зависит от девушек, именно они специально или случайно подают какие-то сигналы, чтобы мужчина позволил себе приставания. Я отдыхала однажды с двумя подружками в недорогом отеле в Алании. Я никогда особо открыто не одевалась и уважительно здоровалась с работниками отеля… За две недели НИ РАЗУ ко мне никто не „подкатил“, а вот моих двух подруг (макияж, мини, каблуки, стреляют глазками, такая уж у них привычка поведения) каждый вечер кто-нибудь куда-нибудь приглашал прогуляться», - поделилась собеседница.

По ее словам, подруги искренне считают, что никаких «знаков доступности не подавали».

Другая туристка рассказала, что ее неожиданно схватили за руку в Стамбуле, когда она вежливо пыталась объяснить дорогу прохожему. На что девушка отреагировала агрессивно и послала оппонента в грубой форме на нескольких языках.

«Да, поведение такое не приемлемо, но оно есть и в том же Стамбуле, и во всей Турции. Да, турок не будет приставать к турчанке, но к девушке славянской внешности пристает. Я прожила в Стамбуле 7 лет и знаю это не понаслышке», - пояснила она.