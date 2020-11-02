Гримасы конкуренции на рынке пассажирских ЖД перевозок: «Трансмашхолдинг» в очередной раз попался на нарушении законодательства

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2 ноября 2020, 08:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Конечно, мимо этого радостного для жителей Новосибирской области события местные СМИ не могли пройти:

«В Новосибирске запустили новую электричку: с мягкими креслами и туалетами (показываем, как она выглядит).

Два электропоезда из Подмосковья будут ходить по Новосибирской области.

19 декабря новый электропоезд ЭП2Д, изготовленный на Демиховском машиностроительном заводе в Подмосковье, повёз первых пассажиров по маршруту «Новосибирск — Бердск». Всего новых электропоезда два — они будут ходить по разным маршрутам на территории Новосибирской области».

А уже в марте транспортная прокуратура области направила в адрес Новосибирского УФАС материалы проверки, указывающие на наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях АО «Экспресс-пригород» при проведении закупки этих самых новых электропоездов ЭП2Д.

ФАС провела проверку и по её итогам, в июне, возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства АО «Экспресс-пригород» и ОАО «Демиховский машиностроительный завод». Читаем определение ФАС о назначении дела и восстанавливаем всю незамысловатую хронологию антиконкурентного соглашения между АО «Экспресс-пригород» и ОАО «Демиховский машиностроительный завод».

АО «Экспресс-пригород», запланировав закупку электропоездов постоянного тока ЭП2Д 8-ми вагонной составности в январе 2019 года, провел переговоры с конкретным хозяйствующим субъектом - торгов ОАО «Демиховский машиностроительный завод», ударил по рукам и «не позднее 31.01.2019 г.» направил технические требования по электропоездам. ОАО «Демиховский машиностроительный завод» в период с 31.01.2019 г. по 28.10.2019 г. их изготавливает, а 15.10.2019 г. АО «Экспресс-пригород» публично объявляет о проведении торгов, т.е. технические требования к товару становятся доступными остальным участникам рынка.

Извещение о проведении торгов в форме запроса котировок на право заключения договора поставки электропоездов постоянного тока ЭП2Д 8-ми вагонной составности гласило, что начальная (максимальная) цена договора - 760 201 076 рублей. Дата и время окончания подачи заявок - 28.10.2019 г. Но самое интересное - срок «поставка товара», который должен быть доставлен не позднее 30.11.2019 г.

На участие в торгах, как вы уже, наверное, догадались, была подана единственная заявка. 08.11.2019 г. между АО «Экспресс-пригород» и ОАО «Демиховский машиностроительный завод» заключен договор №55407193789190001120001, хотя 28.10.2019 г. электропоезда были уже изготовлены!

01.11.2019г. АО «Экспресс-пригород» направляет в командировку для принятия поездов своих сотрудников.

Как отмечает в своем определении ФАС, «основным инструментом антиконкурентного соглашения выступило приоритетное предоставление информации конкретному хозяйствующему субъекту, которое позволило выполнить требования закупочной документации. Так, ОАО «Демиховский машиностроительный завод» потребовалось более 10 месяцев на изготовление требуемого товара, остальным участникам рынка на это было отведено менее одного календарного месяца.

Новосибирской транспортной прокуратурой был направлен запрос в адрес иных производителей различных электровозов и электропоездов, в т. ч. аналогичных ОАО «Демиховский машиностроительный завод», и выяснила, что данный товарный рынок является конкурентным. Одним из основных принципов закупок является прозрачность информации, обеспечения конкуренции, равноправия, отсутствие ограничения допуска к участию (ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц")».

На данный момент рассмотрение дела по существу ещё не состоялось, так как два раза переносилось, но мы не видим уважительных причин, по которым обоим предприятиям по итогам не выпишут максимальный штраф в размере более 200 млн. рублей.

Но поговорить мы хотели не об этом. Демиховский машиностроительный завод (Московская область) выпускает более 80 % всех электропоездов, производимых в России, и входит в АО «Трансмашхолдинг» — один из двух крупнейших в России производителей подвижного состава для рельсового транспорта. Зачем им эти игры?

Ведь если бы это было в первый раз… Вспомним, как выбирались электропоезда для МЦД? Заказ также получил «Трансмашхолдинг» с их «Иволгами», поскольку в ТЗ была прописана ширина дверных проемов в вагонах именно под эти модели. А они в результате оказались не самыми подходящими для МЦД – слишком короткие, и людям приходилось бежать полперрона, чтобы сесть в поезд.

Так может быть, нужно исходить в первую очередь из удобства и комфорта пассажиров, а не искать лазейки? Очевидно же, что только нормальная, здоровая конкуренция может принести в итоге выигрыш и пассажирам, и государству. Но, кажется кое-кто в «Трансмашхолдинге» с этим не согласен или делает вид, что этот путь не для них.

А об итоговом результате рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства АО «Экспресс-пригород» и ОАО «Демиховский машиностроительный завод» мы обязательно сообщим.