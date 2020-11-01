Латвийский врач: Сезон гриппа уже «на пороге»

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1 ноября 2020, 15:50 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Уходящая неделя преподнесла жителям Латвии еще один сюрприз: был выявлен первый в этом сезоне случай гриппа. Еще одна напасть! Коронавирус и грипп… В чем разница? Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» комментарии члена правления 2-й Рижской больницы Яниса Петрониса.

-Насколько я понимаю, в Латвию «пришел» грипп?

-Самое время. Сезон гриппа уже «на пороге». Уже зарегистрирован один клинический случай. Официально. Я думаю, что уже заболеваний гриппом гораздо больше. Видимо, пока нет полной статистики. В прошлом году «официально» эпидемия гриппа началась в начале декабря. Так обычно и происходит.

-Коронавирус, грипп… Как понять, чем болен человек?

-Следует обратиться к специалисту. Например, к семейному врачу. Есть тесты, которые покажут, чем болен человек. Обе эти инфекции относятся к группе респираторных. Но есть и конкретные различия: например, темпы передачи инфекции. Инкубационный период у гриппа меньше. При коронавирусе это приблизительно 5-6 дней, а при гриппе три дня. Однако, оба заболевания передаются воздушно-капельным путем, контакте с больным… Поймите, мы уже привыкли к гриппу, и он нам не кажется «страшным». Это заблуждение. Грипп уносит жизни людей. Например, человек с хроническими заболеваниями получил осложнение. Симптомы при гриппе: сильная головная боль, озноб, сухой кашель, першение в горле, боль в мышцах. Но нет потери вкусовых ощущений и обоняния. Не стоит забывать, что коронавирус может проходить без особых симптомов. Это называется, естественно, легкая форма. Грипп, увы, не проходит без симптомов.

-Кто входит в зону риска?

-Люди с хроническими заболеваниями. Например, сердечники… Беременные женщины, дети, пожилые люди. Самое страшное при гриппе, как уже говорил, возникновение осложнений. Я бы посоветовал делать прививки от гриппа. Это непременно защитит организм, и если даже человек заболеет, то перенесет недуг в более легкой форме. Будьте здоровы!

-Благодарю.