Министр здравоохранения Латвии «ответила» на угрозу в свой адрес

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1 ноября 2020, 15:31 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле получила от пользователя социальных сетей угрозу в свой адрес: некий молодой человек написал, что «расправится» с ней.

Разумеется, г-жа Винькеле такое заявление не оставила без внимания. Она пообещала написать заявление в полицию, и выступила в социальных сетях с призывом, чтобы никто и никогда не оставлял без внимания угрозы.

Призыв г-жи министра, видимо, исходил из ее встревоженной души: а как иначе? Кто дал право угрожать людям? Угрозы, запугивания, разумеется, недопустимы!

Интересно, но некоторые пользователи социальных сетей, к разочарованию г-жи Винькеле, «не встали» на ее сторону. Конечно, осудили угрозы молодого человека, но и высказали свое мнение… Многие жители Латвии хорошенько «прошлись» по работе (или бездействию) нынешних чиновников Латвии, а также предположили, что угрозы поступили министру от нездорового человека, который «был доведен до крайности». Об этом балтийское бюро «Аргументы Недели» написали 31 октября.

Видимо, г-жа Винькеле была дюже обижена на пользователей социальных сетей! И выступила с заявлением в латвийских СМИ!

«Вы можете думать о чиновнике, что угодно. Можете даже ругать и клеветать. Но никогда не потерплю угроз физической расправы в адрес себя и своей семьи. ЭТО ПОСЛАНИЕ ВСЕМ ГЕРОЯМ ФБ», - заявила министр здравоохранения.

Позвольте, господа хорошие, а это ли не угроза пользователям ФБ? Как вы считаете? Иными словами, «не смейте угрожать мне и моей семье, а то вас постигнет мой гнев»…

Я сама мать и жена, и прекрасно понимаю чувства женщины-министра! Защитить свою семью! Для меня моя семья, как вера, а мой дом – храм! Разве можно, простите, поганить свою веру и «гадить» в храме? Вот только зачем же так «ставить в стойло» тех, кто высказал свое мнение? В демократическом государстве, кстати…

В заявлении г-жи Винькеле меня удивило слово… клеветать… Кто же клеветал-то?

Вот тут факты! Например, при нынешнем «медицинском» руководители, увы, для детей-аутистов, по информации латвийских СМИ, не нашлось и цента из государственного бюджета! Медики или бастуют, или пашут! В период коронавируса, увы, прекратились плановые операции! Я понимаю, что коронавирус, но есть же и другие заболевания, которые не терпят отлагательств! И это так «специалист по медицине» организовал работу?

А теперь я вспоминаю времена, когда страной управлял прекрасный врач и политик Валдис Затлерс. Мне, как человеку, которая выросла в семье врачей, было очень приятно осознавать то, сколько добра сделал этот врач для латвийской медицины! Латвийские врачи с позитивом и теплотой вспоминают до сих пор Валдиса Затлерса. А многие жители страны скучают по тем временам… И в страшном сне не приснится, чтобы г-н Затлерс выступил с подобным заявлением. Он уважал свой народ.

Не так уж и долго осталось до выборов в Сейм Латвии… Я очень надеюсь, что латвийцы выберут себе достойное правительство, которое они, настрадавшись, заслужили. А г-же Винькеле я бы посоветовала прочесть замечательную книгу Луизы Хей «Измени свое СОЗНАНИЕ»…