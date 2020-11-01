Власти оценивают ущерб от взрыва кислородной станции в Челябинске

Аргументы Недели → Общество 13+

1 ноября 2020, 11:37 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Комиссия во главе с вице-мэром Челябинска Александром Астаховым осмотрела пострадавшие от взрыва квартиры, чтобы оценить ущерб и установить сроки ремонта.

Как сообщали «Аргументы недели», взрыв кислородной будки у городской больницы № 2 произошел 31 октября. Пострадавших и погибших нет, но серьезно повреждены некоторые квартиры соседних домов. В них выбило окна, балконные двери, выгорели балконы. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заверил жителей, что все работы по восстановлению администрация города проведет за свой счет. Жителям временно предоставили места для размещения в общежитии студгородка ЮУрГУ. В этом микрорайоне Челябинска власти объявили режим ЧС.

Сильнее всех пострадал дом по проспекту Ленина, 82 а. В настоящий момент здесь нет электричества, так как дом проливался водой. Имущество жильцов охраняют наряды полиции. По данным телеграм-канала «Вечерка», сотрудники соцзащиты проводят опрос жильцов для оценки ущерба.

Бойцы студотрядов наводят территории порядок, вчера они помогали дезинфицировать опустевшее помещение больницы, в котором лечили коронавирусных больных.

По словам вице-мэра Александра Астахова, от взрывной волны пострадало около 200 оконных проемов, утром проводился их демонтаж, а с 14.00 начнется остекление. Также в 10 квартирах, которые боле-менее пригодны для проживания, сегодня подключат электричество.

Взрыв кислородной станции в Челябинске