«Подземные красавицы в деле». Первые женщины-машинисты начнут работать в Московском метро уже с января

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1 ноября 2020, 10:52 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

«Много лет женщинам было запрещено работать машинистами из-за чрезмерных нагрузок», - заявил мэр Москвы Сергей Собянин, «Теперь про запреты можно забыть. Условия работы стали комфортнее».

Речь идёт о женщинах-машинистах метро, которые до сего момента не занимались вождением подземных поездов. Эта работа была создана целиком и полностью для мужчин. Так даже было закреплено в законодательстве РФ. Однако в нынешние дни всё изменилось. Буквально с января 2021 года Филёвскую линию города Москвы представители сильного пола уступят полу прекрасному.

17 женщин уже успешно сдали заключительные экзамены курса «Машинист электропоезда». Сейчас у них более важная и ответственная задача – пройти стажировку в депо «Фили». Затем уже следует итоговая аттестация. Дисциплины такие же серьёзные, как и сама работа: строгие правила техэксплуатации, пневматическое, электрическое и механическое оборудование, и соответственно управление поездами. Впрочем, те же самые новшества коснутся не только метро, но и российской железной дороги.