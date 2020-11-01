В Хабаровске начали показывать лица протестующих на рекламном щите

Аргументы Недели → Общество 13+

1 ноября 2020, 09:23 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Впервые видеокамера из здания правительства Хабаровского края начала фиксировать выход хабаровчан на акции протеста в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала.

На 113-й по счету акции участников митингов не только фотографировали правоохранители, чтобы выписать протестующим штрафы, но и фиксировали их лица на камеру, расположенную на здании Белого дома. Причем тут же изображение выводилось на экран рекламного щита, находящегося рядом с площадью Ленина.

Напомним, что главу региона Сергея Фургала задержали и этапировали в Москву 9 июля. После этого жители края ежедневно выходят на улицы, требуя вернуть Фургаал в Хабаровск и провести здесь, а не в Москве, открытый суд.

Хабаровчан поддерживают и жители других регионов – как ДФО, так и всей страны. Отметим, что 31 октября в Санкт-Петербурге на площади перед Гостиным двором пррошла акция солидарности в форме одиночных пикетов, посвященных различным актуальным общественно-политическим поблемам. В центре внимания демонстрантов снова оказались протесты в Хабаровске, не утихающие более трех месяцев. "Хабаровск, держись" и "Хочу Фургала в президенты", - было написано на плакатах.