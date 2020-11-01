В Хабаровском крае ужесточают карантинные меры

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1 ноября 2020, 09:22 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

С сегодняшнего дня в Хабаровском крае начали действовать ограничительные меры, введенные в качестве мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

В постановлении правительства, подписанном врио губернатора Михаилом Дегтяревым, говорится о том, что с 1 ноября на территории региона работа цирков, филармоний и театров будет приостановлена. Детские игровые комнаты, располагающиеся в торговых центрах, также закрыты. Позволено работать кинотеатрам, но при этом указывается, что загрузка зала не должна превышать 30% единовременно.

Не более полусотни человек теперь могут присутствовать на досуговых, развлекательных, религиозных, зрелищных, культурных и спортивных мероприятиях.

Однако на всероссийские чемпионаты по футболу, хоккею, хоккею с мячом, в которых принимают участие хабаровские команды, ограничение не распространяется. Чемпионат России по дзюдо пройдет в краевой столице в особом режиме.

Ранее врио главы края запретил медучреждениям оказывать плановую медицинскую помощь гражданам.