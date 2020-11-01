В России с 1 ноября упрощается получение детских пособий

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1 ноября 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

рубли, pixabay.com

С воскресенья, 1 ноября, малообеспеченным семьям в России станет проще получить пособие на детей от трех до семи лет. Соответствующее распоряжение подписал ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно последней информации, с первого дня ноября для оформления выплаты на детей членам малообеспеченных российских семей не придется предоставлять документы, в которых содержатся сведения об алиментах на несовершеннолетних.

Подчеркивается, что государственные органы будут сами получать вышеуказанные данные посредством системы межведомственного электронного взаимодействия.