Озвучена предварительная версия взрыва в челябинской больнице

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1 ноября 2020, 01:05 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Причина может крыться в аварийном состоянии электрооборудования на кислородной станции.

Вечером 31 октября пошло очередное заседание оперативного штаба, под руководством губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Глава региона обозначил предварительную причину взрыва кислородной будки у городской больницы № 2. «Вероятнее всего, возгорание произошло в результате короткого замыкания, – сказал губернатор. – У нас одна организация проводит такие работы, возможны факты ненадлежащего исполнения своих обязанностей по техническому обслуживанию оборудования. Я этот вопрос взял на личный контроль». Ранее Алексей Текслер поставил задачу провести тотальную ревизию аналогичных станций по всех медучреждениях Челябинской области. Напомним, городская больница была перепрофилирована под лечение больных с коронавирусом.

Также он рассказал о помощи, которая будет оказана жителям, пострадавших от взрыва домов. Взрыв повредил 39 квартир, в них выбило окна, балконные двери, в соседнем десятиэтажном доме выгорели 10 балконов.

Алексей Текслер отметил, что власти возьмут на себя все затраты по проведению ремонта. На помощь смогут рассчитывать и владельцы автомобилей, которые были припаркованы неподалеку от больницы и тоже получили повреждения.

После взрыва пришлось эвакуировать 153 пациента больницы. Никто из них не пострадал ни во время ЧП, ни во время транспортировки. Больных распределили в 8 медицинских учреждений. По словам Юрия Семенова, министра здравоохранения региона, проблем с размещением не возникло, так как в области есть большой запас коек.