Наращиваем темпы

Аргументы Недели → Общество 13+

1 ноября 2020, 09:00 [ «Аргументы Недели», Наталья Глазунова ]

Фото: рециркулятор АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

С началом второй волны пандемии АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина» наращивает объемы производства оборудования для борьбы с коронавирусом и расширяет сеть поставок бактерицидных рециркуляторов.

Серийный выпуск обеззараживающего воздух оборудования на АПЗ стартовал в апреле 2020 года. Сборка и упаковка изделия проводится в цехе №55.

Собираются два вида рециркуляторов: РБ-1-15 и РБ-1-30. В качестве источника бактерицидного ультрафиолетового излучения в каждом из изделий применяется по две ртутных безозоновых лампы низкого давления мощностью 15 и 30 Вт соответственно.

Монтаж рециркулятора в комнате приема пищи цеха №19 АПЗ проводят электрики Иван Захаров и Александр Игнатьев.

За период пандемии рециркуляторы под маркой Арзамассского приборостроительного завода приобрели различные учреждения Нижегородской области и других регионов РФ. В мае 20 штук закуплено для Управления делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области, сейчас заключен договор на поставку 159 рециркуляторов для арзамасского филиала «Нижновэнерго». Рязанский завод «Красное Знамя» заключил договор на вторую поставку оборудования на 350 штук. Отдел сбыта гражданской продукции АПЗ оформил договоры на поставку рециркуляторов для главного Управления ЗАГС Нижегородской области. Данное оборудование поступило и в отдел ЗАГС г. Арзамаса и Арзамасского района.

– Мы понимали, что рециркулятор, обеззараживающий воздух ультрафиолетовым излучением, весьма полезное приобретение для организации, в которую ежедневно обращается большое количество посетителей, – прокомментировала начальник арзамасского отдела ЗАГС Галина Воронцова. – Но были определенные переживания относительно внешнего вида прибора, так как размещение его в холле помещения, где производится в том числе фото- и видеосъемка молодоженов, гарантирует попадание устройства в свадебные снимки. Но АПЗ не подвел: рециркулятор совсем не выглядит громоздким. Надеемся, что функционирование данного оборудования, в дополнение к соблюдению гражданами норм санитарной безопасности, приведет к снижению вирусных заболеваний.

Еще летом департаментом образования администрации города Арзамаса закуплена большая партия оборудования для детских учреждений. Поступают заказы от индивидуальных предпринимателей, владельцев парикмахерских, магазинов, предприятий сферы услуг.

По отзывам покупателей, оборудование зарекомендовало себя с лучшей стороны.

– Для своего дошкольного учреждения мы закупили два бактерицидных рециркулятора, – рассказывает заместитель заведующей МБДОУ «Красносельский детский сад» Алла Воробьёва. – Оба устройства разместили в группы, где большую часть времени проводят дети. Очищаем воздух и во время тихого часа. Рециркуляторы работают по графику, в среднем 6 часов в день. Аппарат прост в эксплуатации. Нареканий по его работе нет.

МБОУ «Выездновская средняя школа» – рекордсмен среди образовательных учреждений по установке рециркуляторов. Здесь уже работают 17 аппаратов.

В Выездновской школе.

– Особенно нам пригодились рециркуляторы летом, когда школьники со всего района сдавали ЕГЭ, – говорит директор Выездновской школы Татьяна Покатова. – Мы не стали рисковать и покупать оборудование сомнительного производства. АПЗ оказал нам помощь и одним из первых осуществил поставку рециркуляторов. Особенно важно, что прибор может работать и в присутствии людей.

Поставки изделий осуществлялись и за пределы РФ: в Монголию, Казахстан, Киргизию.

АПЗ заботится и о здоровье своих работников. Как только был налажен серийный выпуск рециркуляторов, по решению руководства ими начали оснащать и заводские подразделения. В короткие сроки 150 приборов установили в цехах и отделах предприятия, комнатах приема пищи, местах, где большая пропускная способность людей. Продолжается эта работа и сегодня.

– У нас в подразделении уже установлено пять рециркуляторов в наиболее посещаемых местах, – говорит инженер-технолог цеха №19 Ольга Панова. – Это позволяет более уверенно чувствовать себя во время работы. Думаю, аппараты пригодятся не только во время пандемии коронавируса, но и при сезонных вспышках гриппа и ОРВИ.

Справка Рециркулятор бактерицидный предназначен для обеззараживания воздуха в помещениях различного назначения. Основной принцип работы прибора – принудительное прокачивание воздуха через лампы с ультрафиолетовым излучением, что уничтожает вирусы и бактерии.