Профессор Старченко прокомментировал право медиков отказывать пациентам в медпомощи

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31 октября 2020, 21:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Если законопроект «Об обязательном медицинском страховании в РФ» будет принят, врачи, поликлиники и больницы могут отказывать пациенту в оказании медицинской помощи.

Госдума РФ приняла в первом чтении поправки в этот законопроект, среди которых – исключение из части 5 статьи 15 закона об ОМС положения о том, что медорганизация не имеет права отказать застрахованным пациентам в медицинской помощи.

Алексей Анатольевич Старченко считает, что эти поправки - это не только прямое нарушение прав пациента на доступность медицинской помощи, гарантированное Конституцией, но и прямая подстава врачей медицинских организаций под 124 статью Уголовного кодекса «Неоказание помощи больному». Старченко - член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре.

В настоящее время отказ пациенту в оказании медпомощи невозможен, так как нарушает Федеральный закон «Об основах здоровья граждан РФ», медорганизации несут ответственность в случае отказа от ее предоставления.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов также считает, что поправка напрямую нарушает право пациента на доступность медицинской помощи, которая гарантирована Конституцией, - передает Радио 1.

Как отметил эксперт, медорганизациям России могут предоставить легальную возможность отказать в профильной помощи пациенту.