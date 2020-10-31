Режиссер Алвис Херманис: Я в России считаюсь важным русофобом

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31 октября 2020, 20:26 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Совсем недавно в Москве прошел спектакль «Горбачев», который поставил латвийский режиссер Алвис Херманис. По мнению режиссера, спектакль вызвал много дискуссий. Об этом Алвис Херманис рассказал латвийским СМИ.

По мнению режиссера, в России масштаб ненависти к Михаилу Горбачеву, увы, огромен. «Для них Сталин – положительный герой, Горбачев – худший из всех. Коммунисты перед премьерой обращались в министерство культуры с требованием запретить спектакль. Да и сам я в России в последние годы считаюсь важным русофобом».

Латвийский режиссер отметил, что считает артистов, которые сыграли в спектакле (Чулпан Хаматова, Евгений Миронов) смелыми людьми. Они буквально совершили настоящий гражданский подвиг. Например, Хаматова рассказала, что из-за Горбачева от нее отвернулись в социальных сетях некоторые подписчики.

Свое мнение к Михаилу Горбачеву Алвис Херманис никогда не скрывал: «Он полностью изменил мою жизнь. И если кому-то придет в голову установить в Риге памятник Горбачеву, то он это заслужил. Не будь его, мы бы и сейчас жили в какой-нибудь китайской модели СССР с элементами капитализма. Это страшное открытие, что нашу жизнь изменил один человек».