Председатель латвийской партии «Согласие» предложил дать юридический статус однополым союзам

Аргументы Недели → Общество 13+

31 октября 2020, 20:20 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Сейм Латвии отклонил инициативу народа о регистрации однополых партнеров. А председатель партии «Согласие» Янис Урбанович считает, что таким партнерам нужен юридический статус.

Интересно, это очередное «заигрывание» данной партии перед очередными выборами? А может это личная позиция г-на Урбановича?

«Я не считаю, что медленное обсуждение этих европейских инициатив идет во вред латвийской демократии. Парламент поступил грамотно, принял заявку народа, бурно обсудил. Впору пришлась и инициатива Ватикана на эту тему. Это значит, что не только в Латвии существует эта проблема. Правильнее добиться некоего консенсуса в обществе, потому что одним законом эту проблему не решить. Часть общества хочет иметь право на решение проблемы, которая их волнует больше, чем другие проблемы. При этом традиционалисты волнуются не меньше. Если уже люди избрали жизненный путь в однополых союзах, нужно помочь им обрести юридический статус. С другой стороны, незыблемые традиции тоже нужно уважать. Общество состоит из разных людей, которые не приемлют навязанную кем-либо формулы жизни. Решать этот вопрос – лучше, чем запрещать», - высказался г-н Урбанович.

И нашим, и вашим… В неизменном стиле партии «Согласие».