Министр здравоохранения Латвии получила угрозы в свой адрес

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31 октября 2020, 20:12 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Видимо, коронавирус не только «валит» с ног, но и влияет на психику. Министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле получила угрозы в свой адрес.

Такой «подарок» глава Минздрава г-жа Винькеле получила вечером в пятницу (30 октября). Ей написал яунсаргс (молодой защитник страны), который живет в районе Латвии.

«Прекрасно. Матисс Кондратьев. Служит в Яунсардзе. Отправил мне в социальные сети сообщение, чтобы приготовилась, что застрелит», - написала в соцсетях глава Минздрава Латвии.

Разумеется, этим дело не закончилось: министр, опасаясь за свою жизнь, написала заявление в полицию.

«Несколько лет назад я написала заявление в Госполицию на одного «молодца, который угрожал и призывал к физическому уничтожению геев». Он был осужден. Я призываю всех ни при каких обстоятельствах не терпеть насилие по отношению к себе, своим близким или кого бы то ни было. В любом виде, как вы можете», - написала г-жа министр.

А что думают подписчики социальных сетей о данной ситуации?

Инкогнито: «Сейчас будут линчевать его как террориста. Чтобы простолюдины знали свое место в хлеву! Не дай Бог произойдет то, что происходит во Франции. Правительству пора уходить. Доигрались. Уже у людей нервы не выдерживают!»

Владимир: «Такие угрозы недопустимы! Может стоит подумать о том, чтобы не выпускать таких психов их больницы?»

Инкогнито: «Тут Винькеле права! Никогда нельзя терпеть насилие. Правда, почему-то, когда ее это касается?»

Виктор: «Никогда нельзя терпеть насилие в любом его проявлении. Никогда нельзя управлять своим министерством так, чтобы люди хотели тебя за это убить».

А я поведаю, без инкогнито, случай, который произошел несколько лет назад с моим близким человеком. Кстати, на тот момент он был несовершеннолетний. Четверо «молодчиков», как говорит г-жа министр, избили человека. Били жестко: ногами по голове, добивали лежачего. Этому ребенку удалось доползти до ближайшего частного дома и попросить помощи. Происходило все в Риге. Сегодня этот человек инвалид. Вы думаете правоохранительные органы судили этих «молодчиков»? Нет! Более того, они признались, что били его! Как такое может быть в демократической Латвии? А может! Есть документы, есть инвалидность, куча больниц, обследований! Вы думаете государство и «министры» помогли ему? Нет! И не надейтесь! Поскольку этот молодой человек из семьи врачей и журналистов, то помогли лично знакомые врачи! Низкий им поклон! «Министров» и полицию интересовали «государственные вопросы», а не здоровье несовершеннолетнего гражданина Латвии, кстати.

Понятно, что после угроз министру Винькеле, к счастью, полиция взяла «под козырек»! Я согласна с тем, что нельзя допускать угрозы, насилие. Об этом надо просто кричать! Я нисколько не сомневаюсь, что заявление г-жи Винькеле будет рассмотрено в лучшем виде! Это же министр, а не простой гражданин Латвии, которому в подобной ситуации сказали – иди лесом! Кстати, в демократическом государстве ЕС!