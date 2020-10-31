Коронавирус в Прибалтике «пошел» на рекорд

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31 октября 2020, 20:06 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Национальный центр общественного здравоохранения сообщает, что за прошедшие сутки в Литве подтвержден 1001 случай заражения коронавирусом. В Латвии выявлено 215 новых случаев, умерли еще два пациента. В Эстонии диагностировали коронавирус у 134 жителей.

Получается, что для таких небольших стран Прибалтики, данная ситуация с коронавирусом очень серьезная. Covid-19 «пошел» на рекорд?

Самая печальная ситуация возникла в Литве. Как смогло за сутки заразиться такое количество людей?

Национальный центр общественного здравоохранения сообщает, что большинство людей, которые заразились коронавирусом имели контакты с теми, у кого подтвержден вирус. Известно также, что в Литве от этого недуга скончалось 165 человек.

Какая ситуация в Латвии?

В целом в Латвии уже умерло 71 жителя с подтвержденным коронавирусом. Большинство из них люди пожилого возраста и с хроническими заболевания. Но есть и хорошая новость: за время пандемии в стране выздоровели 1406 пациентов. В настоящий момент в больницах Латвии с вирусом находятся 200 человек.

В Эстонии ситуация лучше, чем в Литве и Латвии. По состоянию на 31 октября выздоровели 3811 человек. Проведены более 262 000 первичных тестов, и 4905 получили положительный результат. В больницах страны на утро 31 октября находились 40 больных.