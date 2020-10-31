Ресторану в Парке Горького грозит крупный штраф за нарушения антиковидных мер

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31 октября 2020, 19:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Штраф до 300 тыс. рублей грозит ресторану в Парке Горького за нарушения мер профилактики COVID-19

Штраф до 300 тыс. рублей грозит ресторану "Времена Года" в Парке Горького за нарушения мер профилактики COVID-19, которые выявило Объединение административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ). Об этом журналистам сообщил главный инспектор ОАТИ Москвы Олег Петренко.

"Сегодня сотрудниками ОАТИ совместно с сотрудниками МВД было проведено обследование в парках, расположенных на территории Москвы, на предмет соблюдения перчаточно-масочного режима сотрудниками общепита и объектов торговли. В ходе проведённого обследования выявлены нарушения в ресторане "Времена года", расположенном на территории Парка Горького. В частности, нарушения включают отсутствие социальной разметки, отсутствие перчаток и масок у сотрудников данного ресторана. В отношении ООО "Времена года" будут применены меры административного воздействия по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, которая предусматривает штрафные санкции до 300 тыс. рублей",- заявил он.

Олег Петренко добавил, что рейды прошли в Парке Горького, Сокольниках и Парке «Музеон».