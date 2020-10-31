Власти Бельгии повторно вводят жесткий карантин из-за COVID-19

Бельгия повторно вводит жесткий карантин: в стране закрываются магазины, кроме продуктовых, школьные каникулы продлеваются до середины ноября, границы пока остаются открытыми, но поездки не рекомендуются, в гости разрешается приглашать не более одного человека. Об этом сообщил в пятницу вечером премьер-министр королевства Александер Де Кроо по итогам очередного заседания Координационного комитета по борьбе с пандемией.

По действовавшему до сегодняшнего дня плану Минздрава королевства по борьбе с пандемией, все больницы страны были обязаны зарезервировать 60% своих мощностей для больных с коронавирусом, что составляет 6 тысяч мест. То есть 10 тысяч мест - это 100% всех стационарных больничных мест в стране.

В свою очередь Ванденбрук заявил: "Мы призываем к мобилизации всех, кто способен внести свой вклад в борьбу с COVID-19 и имеет необходимое образование, - пенсионеров-медиков, студентов, преподавателей".

"Из больниц Льежа нам сегодня уже пришлось перевезти четырех пациентов в Германию из-за нехватки мест. Это называется солидарность", - заявил он.

"Если ситуация продолжит развиваться подобным образом, мы будем вынуждены закрыть наши реанимационные службы для всех пациентов, кроме лиц с коронавирусом. Мы будем вынуждены делать выбор между пациентами (кого спасать в первую очередь - прим. ТАСС), чего мы очень не хотим", - предупредил Ванденбрук, подчеркнув, что альтернативы жестким социальным мерам уже нет.

В стране закрывают магазины, продлевают школьные каникулы, но границы пока остаются открытыми

Он подчеркнул, что ситуация в стране крайне серьезная, медицинская система перегружена, улучшение пока не просматривается, поэтому альтернативы жестким мерам нет.

По словам министра здравоохранения Франка Ванденбрука, королевство начинает мобилизацию всех лиц с медицинским образованием и уже направляет пациентов на лечение в больницы сопредельных стран.

"Наша страна оказалась в чрезвычайной санитарной ситуации. За последние две недели 100 тысяч человек узнали, что инфицированы. К середине ноября у нас в больницах будет 10 000 пациентов с COVID-19, из них 2,8 тысячи в отделениях интенсивной терапии. Мы не видим пока позитивных перспектив. Чтобы больницы смогли это выдержать, мы должны свести к минимуму все физические контакты между людьми на такой срок, какой будет необходим", - объявил Де Кроо.

"Из больниц Льежа нам сегодня уже пришлось перевезти четырех пациентов в Германию из-за нехватки мест. Это называется солидарность", - заявил он.

"Если ситуация продолжит развиваться подобным образом, мы будем вынуждены закрыть наши реанимационные службы для всех пациентов, кроме лиц с коронавирусом. Мы будем вынуждены делать выбор между пациентами (кого спасать в первую очередь - прим. ТАСС), чего мы очень не хотим", - предупредил Ванденбрук, подчеркнув, что альтернативы жестким социальным мерам уже нет.

"Мы не намерены вводить полный локдаун, однако после длительных консультаций с научными кругами комитет принял решение об ужесточении карантина. Все неосновные магазины закрываются, за исключением тех, которые имеют службы доставки. Должны прекратить работу парикмахерские и косметические салоны, школьные каникулы продлеваются до 16 ноября, удаленная работа отныне обязательна везде, где это возможно, - заявил Де Кроо. - В закрытых помещениях разрешается принимать не более одного гостя на семью, на открытом воздухе - не более четырех человек, на похоронах допускается присутствие не более 15 человек. Трансграничные поездки настоятельно не рекомендуются".

Эти меры добавляются к уже действующим: комендантскому часу с полуночи до 05:00 (в Брюсселе эти нормы еще более жесткие - с 22:00 до 6:00), закрытию всех ресторанов, культурных, спортивных и развлекательных заведений, в том числе на открытом воздухе. Все эти меры введены на полтора месяца с возможностью их дальнейшего ужесточения или смягчения, в зависимости от ситуации.

Премьер также пообещал компенсации всем предприятиям, которые в период карантина будут обязаны прекратить работу, однако пока не сообщил подробностей.

Таким образом, Бельгия вводит с понедельника почти столь же жесткий карантин, как в марте-апреле этого года, с той лишь разницей, что сейчас не прекращается работа крупных предприятий и границы формально остаются открытыми. Впрочем, весной не было комендантского часа.

По данным правительства, в течение последних семи дней среднесуточное число выявленных новых случаев заболевания составило 15,3 тысячи человек (рост на 38% по сравнению с предыдущей неделей), притом что население страны составляет 11,5 млн. За тот же период ежедневно в среднем умирали 79 человек (рост на 43,9%).

Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 392 258 случаев болезни, умерли 11 308 человек.