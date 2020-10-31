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Путин освободил от должности начальника Главного штаба войск Нацгвардии

, 20:02 [ «Аргументы Недели» ]

Путин освободил от должности начальника Главного штаба войск Нацгвардии
Сергей Ченчик, кадр YouTube

Глава российского государства Владимир Путин освободил от должности первого заместителя директора Росгвардии, начальника Главного штаба войск генерал-полковника Сергея Ченчика.

Указ опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

Ченчик был назначен на эту должность в мае 2016 года. Ранее он был начальником Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

 

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