Аргументы Недели → Общество 13+

31 октября 2020, 19:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: orenburg.media

фото: pixabay.com

Умерла жена миллиардера из Оренбурга Сергея Черного, переболевшего коронавирусом. Супруга бизнесмена, владельца компании «Руссоль», скончалась в больнице. Елене Черной было 49 лет. Причина смерти женщины не называется.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер и правительство региона выразили соболезнования Сергею Черному и семье. "Елена Владимировна запомнится сильным, отзывчивым, ярким человеком, прекрасным руководителем, замечательной женой и мамой. Будьте сильными и берегите себя", - говорится в соболезновании.

Накануне стало известно, что бизнесмен пожертвовал на борьбу с коронавирусом 35,5 млн рублей. Черный также заявил, что готов выделить еще 20 миллионов на строительство детской больницы и 500 миллионов на строительство современной инфекционной больницы. Он призвал присоединиться к этому всех желающих — бизнесменов и оренбуржцев, проживающих в других регионах, - пишут региональные СМИ.

В среду, 28 октября, бизнесмен в интервью ГТРК «Оренбург» поделился, как сам попал в больницу с коронавирусом, как его лечили. Он увидел всю картину в сфере здравоохранения изнутри.

Черный благодари медиков за то, что его быстро поставили на ноги. Также предприниматель отметил, что врачи находятся под колоссальным давлением. Черный сообщил, что "на 120 больных два медбрата пытаются ставить капельницы, когда в реанимации, где находится моя супруга, количество реанимационных больных столько, что медперсонал едва справляется, когда не хватает медицинского оборудования, потому что число больных коронавирусом растет в геометрической прогрессии". Тогда он призвал бизнес прийти на помощь.