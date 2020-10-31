Путин внес в Госдуму законопроект о порядке формирования Совета Федерации
31 октября 2020, 18:34[ «Аргументы Недели» ]
Глава российского государства Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона о формировании Совета Федерации. Соответствующая информация размещена в думской электронной базе.
В состав Совфеда, помимо представителей от законодательного и исполнительного органов власти российских регионов, смогут входить бывшие президенты, становясь пожизненными сенаторами, а также "не более 30 представителей России, назначаемых президентом, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно".
Расширяются ограничения для назначения сенатором лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности (по аналогии с действующим ограничением пассивного избирательного права).
Пожизненными сенаторами смогут стать россияне, имеющие выдающиеся заслуги перед страной.
Экс-президент, вошедший в состав Совфеда, сохранит социальные и иные гарантии.
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