Путин внес в Госдуму законопроект о порядке формирования Совета Федерации

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31 октября 2020, 18:34 [ «Аргументы Недели» ]

здание Совета Федерации, фото: соцсети

Глава российского государства Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона о формировании Совета Федерации. Соответствующая информация размещена в думской электронной базе.

В состав Совфеда, помимо представителей от законодательного и исполнительного органов власти российских регионов, смогут входить бывшие президенты, становясь пожизненными сенаторами, а также "не более 30 представителей России, назначаемых президентом, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно".

Расширяются ограничения для назначения сенатором лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности (по аналогии с действующим ограничением пассивного избирательного права).

Пожизненными сенаторами смогут стать россияне, имеющие выдающиеся заслуги перед страной.

Экс-президент, вошедший в состав Совфеда, сохранит социальные и иные гарантии.