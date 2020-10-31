В Москве задержан мужчина, напавший на сотрудников полиции у здания МВД на Петровке

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31 октября 2020, 17:41 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Москве в субботу, 31 октября, по горячим следам задержан мужчина, напавший на сотрудников полиции у здания МВД на Петровке. В настоящее время с 32-летним злоумышленником проводятся необходимые следственные действия.

О нападении на полицейских на улице Петровка в Москве сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. По данным следствия, мужчина нанес патрульным несколько ударов.

По факту применения насилия в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта, применившего физическую силу по отношению с полицейским, меру пресечения, связанную с лишением свободы. Расследование по уголовному делу продолжается.