Жителям пострадавших квартир от взрыва в челябинской поликлинике окажут помощь

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31 октября 2020, 15:22 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото телеграм-канала «ЧелябинскСегодня»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер озвучил решения, принятые на оперативном штабе.

Как сообщали «Аргументы недели», сегодня, 31 октября, в ГКБ № 2 произошел сильный взрыв и возгорание. Взорвалась кислородная станция в отдельно стоящем здании. Существенно поврежден соседний дом и студенческое общежитие – от взрывной волны разбились окна и загорелись балконы, есть повреждения у припаркованных автомобилей.

Через две минуты после взрыва на месте были подразделения пожарных и МЧС. Через 15 минут после случившегося началась эвакуация 158 пациентов.

Их временно разместили в здании спорткомплекса им. Елесиной, а в течение двух часов доставили в другие медучреждения на автомобилях скорой помощи и автобусе. Никто из их не пострадал во время взрыва и эвакуации.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что все челябинцы, чьи квартиры и имущество пострадало, получат материальную компенсацию. Жильцы соседнего дома и общежития временно разместятся в другом общежитии ЮУРГУ. Также по итогам оперштаба принято решение начать тотальную проверку всей кислородной инфраструктуры в регионе. В ГКБ № 2 в ближайшее время начнется ремонт, уже сегодня - остекление больницы, пострадавшего многоквартирного дома и общежития.